Ilnapolista.it - John Terry: «Ibrahimovic non ha voluto il Chelsea? Non voleva stare in panchina»

Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) «Non sono andato alperché non potevano ingaggiarmi. Da solo ho più trofei del. Erano loro a volere me». In questi giorni sono riemerse delle vecchie dichiarazioni disul mancato trasferimento al, pubblicate dalla pagina social “365scores”. La replica diUna provocazione a cui, ex capitano del, ha replicato così: «Nonin».si riferiva al fatto che in quel momento, seavesse firmato col, probabilmente sarebbe finito a riscaldare la, considerando che ai tempi Drogba era titolare inamovibile.a Sky Sport prima di Milan-Liverpool Zlatan, dirigente del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della partita di Champions League contro il Liverpool.