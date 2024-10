Italiani sempre più propensi ad acquistare vetture cinesi (Di martedì 15 ottobre 2024) (Adnkronos) – Una nuova instant survey di Areté, svolta nel mese di settembre, rileva l'attenzione degli Italiani verso le vetture cinesi, il prodotto automobilistico europeo è sempre il più apprezzato, ma cresce l’appeal delle vetture cinesi sul nostro mercato: 7 Italiani su 10 si dicono pronti a comprare un’auto cinese, a patto che costi meno Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di martedì 15 ottobre 2024) (Adnkronos) – Una nuova instant survey di Areté, svolta nel mese di settembre, rileva l'attenzione degliverso le, il prodotto automobilistico europeo èil più apprezzato, ma cresce l’appeal dellesul nostro mercato: 7su 10 si dicono pronti a comprare un’auto cinese, a patto che costi meno

