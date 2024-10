Sport.quotidiano.net - Italia, manca solo un passo. Poker servito a Israele. Maldini, la favola eterna

(Di martedì 15 ottobre 2024) Alla fine c’è anche il tempo per lasciarsi andare, per godersi ladi Daniel, figlio e nipote d’arte, che debutta nello stesso stadio dove il padre Paolo esordì nel Milan e 36 anni dopo la sua prima in nazionale, sessantaquattro dopo nonno Cesare. Una dinastia di tre generazioni non s’era mai vista in azzurro. C’è il tempo di pensare alla trasmissione del dna del mito perché dopo una partita scorbutica il gruppo di Spalletti trova la forza per dilagare alla distanza e per regalarsi il primo match-point, basterà un punto nelle prossime due gare per passare il turno. Sull’erba di Udine, anche mettendo in conto il livello non eccelso dell’avversario, Spalletti scopre difetti e rivede pregi del suo nuovo gruppo.