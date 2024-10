Infortunio Lobotka, tendini del ginocchio tesi ma niente strappo: le ultime sui tempi di recupero (Di martedì 15 ottobre 2024) Il centrocampista del Napoli Lobotka ha rimediato un problema ai tendini del ginocchio: esami in corso per valutare i tempi di recupero. Stanislav Lobotka, centrocampista del Napoli, ha subito un Infortunio durante l’ultimo incontro con la Nazionale slovacca. Il giocatore ha avvertito un dolore nella zona della coscia, che ha subito allarmato lo staff tecnico. Le ultime notizie provenienti dalla Slovacchia, riportate da Futbolov, rivelano che il problema potrebbe riguardare i tendini del ginocchio. Oggi Lobotka si sottoporrà a un’ecografia per determinare l’entità dell’Infortunio e ricevere un quadro più chiaro della situazione. In attesa dei risultati, ?uboš Hlavena, moderatore di una rete televisiva slovacca, ha condiviso alcune informazioni rassicuranti: “I tendini del ginocchio si sono tesi, ma non sembra ci sia il rischio di uno strappo”. Napolipiu.com - Infortunio Lobotka, tendini del ginocchio tesi ma niente strappo: le ultime sui tempi di recupero Leggi tutta la notizia su Napolipiu.com (Di martedì 15 ottobre 2024) Il centrocampista del Napoliha rimediato un problema aidel: esami in corso per valutare idi. Stanislav, centrocampista del Napoli, ha subito undurante l’ultimo incontro con la Nazionale slovacca. Il giocatore ha avvertito un dolore nella zona della coscia, che ha subito allarmato lo staff tecnico. Lenotizie provenienti dalla Slovacchia, riportate da Futbolov, rivelano che il problema potrebbe riguardare idel. Oggisi sottoporrà a un’ecografia per determinare l’entità dell’e ricevere un quadro più chiaro della situazione. In attesa dei risultati, ?uboš Hlavena, moderatore di una rete televisiva slovacca, ha condiviso alcune informazioni rassicuranti: “Idelsi sono, ma non sembra ci sia il rischio di uno”.

Infortunio Lobotka - c’è una prima diagnosi : gli ultimi aggiornamenti - . Lo slovacco, infatti, svolgerà gli esami di rito per conoscere realmente l’entità del suo infortunio. I partenopei, infatti, giocheranno domenica prossima allo Stadio Castellani contro l’Empoli di Roberto D’Aversa. Quest’ultimo, secondo una primissima diagnosi, non dovrebbe essersi strappato. Anche perché il prossimo turno di Serie A presenta gare molto importanti, ovvero Juve-Lazio e ... (Spazionapoli.it)

Lobotka a rischio per Empoli dopo infortunio con la Slovacchia in Nations League - Neanche il tempo di rifiatare che il centrocampista ha dovuto abbandonare il gioco, e ciò ha scatenato l’allerta presso il Napoli e tra i suoi sostenitori. La comunicazione ufficiale da parte della stampa slovacca ha rivelato che il giocatore ha accusato un fastidio al flessore, un’area delicata per ogni calciatore e che può richiedere tempi di recupero variabili. (Gaeta.it)

Ansia per infortunio Lobotka - oggi i controlli a Napoli - Lobotka torna oggi a Napoli e sarà sottoposto dal club azzurro ad accertamenti e analisi per capire le sue condizioni. . Intanto Conte oggi riprende gli allenamenti aspettando il rientro di Gilmour che gioca stasera contro il Portogallo in Nations League e tornerà domani insieme a McTominay. Tempo di lettura: < 1 minutoStanislav Lobotka si è infortunato in Nations League con la nazionale ... (Anteprima24.it)