In fuga tra Fiumicino e Ostia | arrestata banda di ladri

(Di martedì 15 ottobre 2024), 15 ottobre 2024- Sono stati i poliziotti della Squadra Mobile – Sezione Falchi – ad intercettare, in località Capena, un’auto con a bordo cinque soggetti sudamericani, ora gravemente indiziati del reato di furto aggravato in concorso. A finire in manette quattro uomini – tre cileni e un peruviano – e una donna cilena, tutti di età compresa tra i 23 e i 52 anni, che, a bordo di un’autovettura a noleggio, hanno raggiunto un’area di sosta comune a due centri commerciali del posto. L’auto a bordo della quale si muovevano è stata intercettata nel corso di un’accurata attività di osservazione e pedinamento svolta nell’ambito di servizi volti a contrastare reati predatori in danno di esercizi commerciali.