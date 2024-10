Il Napoli di Conte: parola a Nando Orsi. Che su Meret… (Di martedì 15 ottobre 2024) Ha parlato soprattutto del Napoli FerNando Orsi rilasciando alcune dichiarazioni a kisskissNapoli.it. “Sorpreso di un Napoli già così pronto ed in vetta alla classifica? Forse più dalla rapidità con cui Conte è andato ad incidere a livello mentale sul gruppo che sul primato in classifica. Mi sorprende l’atteggiamento della squadra, l’intensità e l’animo di questa squadra. Sinceramente me l’aspettavo tra le prime della classifica a questo punto del campionato. Proprio perché vedo un’empatia tra Conte e la squadra”. Gli arrivi a Napoli di Lukaku e McTominay “Quando chiama Conte è difficile dirgli di no, soprattutto quelli che hanno le caratteristiche che cerca il tecnico, gente come McTominay e Lukaku per esempio non arrivano a Napoli per caso. Conte è una garanzia per i giocatori e uno del Manchester United rinuncia alle Coppe solo perché è stato chiamato da Antonio. Terzotemponapoli.com - Il Napoli di Conte: parola a Nando Orsi. Che su Meret… Leggi tutta la notizia su Terzotemponapoli.com (Di martedì 15 ottobre 2024) Ha parlato soprattutto delFerrilasciando alcune dichiarazioni a kisskiss.it. “Sorpreso di ungià così pronto ed in vetta alla classifica? Forse più dalla rapidità con cuiè andato ad incidere a livello mentale sul gruppo che sul primato in classifica. Mi sorprende l’atteggiamento della squadra, l’intensità e l’animo di questa squadra. Sinceramente me l’aspettavo tra le prime della classifica a questo punto del campionato. Proprio perché vedo un’empatia trae la squadra”. Gli arrivi adi Lukaku e McTominay “Quando chiamaè difficile dirgli di no, soprattutto quelli che hanno le caratteristiche che cerca il tecnico, gente come McTominay e Lukaku per esempio non arrivano aper caso.è una garanzia per i giocatori e uno del Manchester United rinuncia alle Coppe solo perché è stato chiamato da Antonio.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ultim’ora Lobotka - piccolo sospiro di sollievo per il Napoli di Conte : ecco perché - it Nel frattempo, come riportato da ‘Sky Sport Italia’, Antonio Conte è pronto per far giocare contro l’Empoli il nuovo acquisto Billy Gilmour. Ci sono delle ulteriori novità sull’infortunio di Lobotka (LaPresse) spazionapoli. . SK’, ha infatti svelato le parole dello stesso Lobotka sul suo infortunio: “Lui mi ha detto che nella giornata di oggi saprà l’entità del suo infortunio. (Spazionapoli.it)

Il Napoli di Conte e non solo : parla Cristiano Lucarelli - “Retegui? Spero che questo ragazzo continui a fare ciò che sta facendo in questo momento. . Lukaku ha diverse qualità, uno strapotere fisico, ma non è che abbia fatto bene come fa bene ogni volta che lavora con Conte. ‘Quella’ partita… “Napoli-Lazio 4-3? Me la ricordo bene, era una partita stregata, io entrai sul 3 a 2 per la Lazio. (Terzotemponapoli.com)

Il Napoli pesca ancora in Premier : Conte lo soffia alla Juventus - itL’ex difensore del Leicester non è stato incluso inoltre nella lista per la prima fase di Conference League e resta un giocatore in uscita per il Chelsea e Maresca. Il giocatore al Chelsea è chiuso nel ruolo da Cucurella e Colwill e oltre al Napoli in Italia è stato accostato anche alla Juventus. (Calciomercato.it)