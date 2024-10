Il Napoli di Conte e non solo: parla Cristiano Lucarelli (Di martedì 15 ottobre 2024) A Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso della trasmissione ‘Radio Goal’, è intervenuto Cristiano Lucarelli, allenatore ed ex calciatore (anche del ‘Ciuccio’). Di seguito le sue dichiarazioni. “Retegui? Spero che questo ragazzo continui a fare ciò che sta facendo in questo momento. Mi auguro che nei prossimi anni troviamo altri interpreti del ruolo che consentano una competitività che è sempre stata nel nostro dna. Bene Retegui, ma spero ce ne siano anche altri che riescono a portare il reparto d’attacco dell’Italia tra quelli dei campioni veri. Napoli? Io anche adesso mi sento napoletano, i napoletani sono ovunque”. L’esperienza di Lucarelli al Napoli Ogni volta che incontro dei napoletani mi ricordano sempre di quel biennio fatto a Napoli. Ma io rispondo sempre dicendo che in quei due anni ho fatto il buttafuori dello spogliatoio. Terzotemponapoli.com - Il Napoli di Conte e non solo: parla Cristiano Lucarelli Leggi tutta la notizia su Terzotemponapoli.com (Di martedì 15 ottobre 2024) A Radio Kiss Kiss, nel corso della trasmissione ‘Radio Goal’, è intervenuto, allenatore ed ex calciatore (anche del ‘Ciuccio’). Di seguito le sue dichiarazioni. “Retegui? Spero che questo ragazzo continui a fare ciò che sta facendo in questo momento. Mi auguro che nei prossimi anni troviamo altri interpreti del ruolo che consentano una competitività che è sempre stata nel nostro dna. Bene Retegui, ma spero ce ne siano anche altri che riescono a portare il reparto d’attacco dell’Italia tra quelli dei campioni veri.? Io anche adesso mi sento napoletano, i napoletani sono ovunque”. L’esperienza dialOgni volta che incontro dei napoletani mi ricordano sempre di quel biennio fatto a. Ma io rispondo sempre dicendo che in quei due anni ho fatto il buttafuori dello spogliatoio.

