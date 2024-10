Liberoquotidiano.it - IA, Spinelli (Lenovo): industria va verso iper-personalizzazione dei dispositivi

(Di martedì 15 ottobre 2024) Cernobbio, 15 ott. (Adnkronos) - Nel mercato tecnologico "andiamouna" isaranno sempre più intelligenti perché "imparano da te, si adattano a te e cercano di diventare più utili possibili nel corso della giornata". Questo il quadro offerto da Alberto, direttore esecutivo e Chief Marketing Officer per l'area Emea di, dal palco di Comolake. L'azienda è anche presente nel campo del supercalcolo con due supercomputer in Italia. Peril Paese è ben posizionato per presidiare l'evoluzione di questo settore sul versante delle tecnologie quantistiche: "sicuramente abbiamo le chance per dire la nostra", dice.