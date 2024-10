Ilgiorno.it - I sapori forti di Fourghetti. Per tornare vicini alle origini

(Di martedì 15 ottobre 2024) "Questa apertura rappresenta per me un sogno che finalmente si avvera: la mia città, Milano, mi mancava.è il luogo del nostro tempo insieme, dove possiamo dimenticare, “forget it“, come dice il suono della parola, tutto quello che c’è fuori perché è arrivato il momento di entrare nel luogo dove quello che conta sei solo tu e chi è seduto al tavolo con te. Chi scegliesceglie di sentirsi a casa: con un servizio attento e mai invadente, offriamo il calore del tipico bistrot con contaminazioni contemporanee". Parole di Silvia Belluzzi, che non nasconde i prossimi obiettivi: "Miriamo a uno sviluppo del brand, anche internazionale". Partendo da Milano, dal 77 di via Ascanio Sforza, tra case di ringhiera che rimandano al fascino della Milano d’un tempo e le acque vivaci del Naviglio Pavese, che bagna il nuovo distretto Na.