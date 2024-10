I conti in tasca ai bagnini. Dichiarano meno di 30mila euro. I loro redditi ai raggi x del Fisco (Di martedì 15 ottobre 2024) Va bene, è una media Ma il dato balza comunque all’occhio. I bagnini riminesi sono tra quelli che Dichiarano i redditi più bassi della categoria, in Italia. Stando alle dichiarazioni per l’anno 2022, il reddito medio dei balneari di Rimini è stato di 29.841 euro. Tra i più bassi, appunto. Per fare un paragone: è di poco inferiore a quello dei colleghi di Tropea (32.769 euro), decisamente molto più basso rispetto a quanto dichiarato dai bagnini di Taormina (89.132) o di Lignano Sabbiadoro (270.302). Sulla categoria dei bagnini e di altri lavoratori autonomi il Fisco ha avviato, da marzo, un monitoraggio mirato con l’Uipar (acronimo che sdi Unità integrata permanente di analisi del rischio). È la nuova task force formata da Agenzia delle entrate e guardia da finanza. Ilrestodelcarlino.it - I conti in tasca ai bagnini. Dichiarano meno di 30mila euro. I loro redditi ai raggi x del Fisco Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Va bene, è una media Ma il dato balza comunque all’occhio. Iriminesi sono tra quelli chepiù bassi della categoria, in Italia. Stando alle dichiarazioni per l’anno 2022, il reddito medio dei balneari di Rimini è stato di 29.841. Tra i più bassi, appunto. Per fare un paragone: è di poco inferiore a quello dei colleghi di Tropea (32.769), decisamente molto più basso rispetto a quanto dichiarato daidi Taormina (89.132) o di Lignano Sabbiadoro (270.302). Sulla categoria deie di altri lavoratori autonomi ilha avviato, da marzo, un monitoo mirato con l’Uipar (acronimo che sdi Unità integrata permanente di analisi del rischio). È la nuova task force formata da Agenzia delle entrate e guardia da finanza.

