"I.A. – Una Stagione in Azione" al Kopò (Di martedì 15 ottobre 2024) BRINDISI - Il Teatro Kopó di Brindisi presenta la sua ottava Stagione di teatro indipendente, dal titolo provocatorio "I.A. – Una Stagione in Azione". Il gioco di parole richiama un tema attualissimo e sul quale si dibatte molto. l'Intelligenza Artificiale. In questa Stagione di spettacoli, però

Spettacolo gratuito e brindisi per tutti : la festa per il via della stagione al teatro Manzoni a Monza - Uno spettacolo gratuito aperto a tutti e un brindisi per dare il via con una festa alla Stagione Teatrale 2024/2025 al Teatro Manzoni con una serata di presentazione del nuovo cartellone. Dopo la presentazione degli spettacoli da parte di Paola Pedrazzini, la serata lascerà spazio al Tango... (Monzatoday.it)

L'Aurora Volley Brindisi alla griglia di partenza : tutto pronto per la nuova stagione - BRINDISI - Martedi? 27 agosto 2024 alle ore 18 raduno presso il PalaZumbo inizio preparazione Atletica per le ragazze di mister Andrea Polimeno coadiuvato dal secondo allenatore Monica Casalino ed il preparatore Atletico Ciro Colantonio. Tutto pronto, quindi, per questa nuova stagione che si... (Today.it)