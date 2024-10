Gli undici fedelissimi di Matteo Messina Denaro? Tutti liberi: il pasticcio delle toghe (Di martedì 15 ottobre 2024) Scadono i termini di custodia cautelare e alcuni dei fiancheggiatori del boss mafioso Matteo Messina Denaro sono tornati in libertà. Oggi la Corte d'appello di Palermo ha ridotto le pene agli imputati del processo "Anno zero", celebrato con il rito abbreviato contro la mafia del Trapanese e i presunti fiancheggiatori del capomafia morto l'anno scorso per un tumore. I giudici hanno ordinato la scarcerazione di dieci imputati, dopo avere preso atto del decorso dei termini massimi di custodia cautelare, perché detenuto dal 2018. La Corte di Cassazione aveva chiesto la rivalutazione di un'aggravante, quella del reimpiego dei profitti dell'attività criminosa in forme di investimenti leciti. Adesso è possibile un ulteriore ricorso alla Cassazione. Ma nel frattempo gli imputati che non hanno altre condanne possono restare a piede libero. Liberoquotidiano.it - Gli undici fedelissimi di Matteo Messina Denaro? Tutti liberi: il pasticcio delle toghe Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Scadono i termini di custodia cautelare e alcuni dei fiancheggiatori del boss mafiososono tornati in libertà. Oggi la Corte d'appello di Palermo ha ridotto le pene agli imputati del processo "Anno zero", celebrato con il rito abbreviato contro la mafia del Trapanese e i presunti fiancheggiatori del capomafia morto l'anno scorso per un tumore. I giudici hanno ordinato la scarcerazione di dieci imputati, dopo avere preso atto del decorso dei termini massimi di custodia cautelare, perché detenuto dal 2018. La Corte di Cassazione aveva chiesto la rivalutazione di un'aggravante, quella del reimpiego dei profitti dell'attività criminosa in forme di investimenti leciti. Adesso è possibile un ulteriore ricorso alla Cassazione. Ma nel frattempo gli imputati che non hanno altre condanne possono restare a piede libero.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Matteo Messina Denaro - alcuni uomini del boss tornano liberi : scaduti i termini di custodia cautelare - Come riportato dall’ANSA: ”Lo ha deciso la Corte d’appello di Palermo che, su indicazione della Cassazione e per il venir meno della circostanza aggravante del reimpiego economico dei proventi dell’attività mafiosa, era chiamata a rivedere le pene per una serie di capomafia e gregari trapanesi”. E, ancora, Vincenzo La Cascia 9 anni e 8 mesi, il boss Raffaele Urso ( condannato a 18 anni e 4 ... (Metropolitanmagazine.it)

Iddu – L’ultimo padrino - la recensione : Matteo Messina Denaro Ghost Story - Lui accetta di collaborare, e cerca di intercettare Matteo, approfittandosene del suo vuoto emotivo, attraverso uno scambio di lettere. Quest’ultimo altro non richiama esplicitamente che Matteo Messina Denaro, interpretato da Elio Germano. Un mondo che riflette la condizione di uno stato fantoccio e depravato, che prende il nome di Italia. (Cinemaserietv.it)

Colapesce e la colonna sonora di «Iddu» - il film su Matteo Messina Denaro : «Basta mitizzare la mafia» – L’intervista - Video 02 sito web 16-9 _ Intervista Colapesce Il tuo browser non supporta il tag iframe Un rapporto intimo quello di Lorenzo Urciullo, così all’anagrafe Colapesce, con il cinema: disciplina che ha già affrontato in prima persona (ancora insieme a Dimartino) come sceneggiatore, attore e, naturalmente, compositore della colonna sonora del film La primavera della mia vita, che gli è valso ... (Open.online)