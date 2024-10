Giro del Veneto 2024, un percorso aperto a tante opportunità per una corsa giovane e in rampa di lancio (Di martedì 15 ottobre 2024) Il Giro di Lombardia ha chiuso la stagione del grande ciclismo, ma ci sono ancora gli ultimi scampoli stagionali. L’Italia saluta le due ruote con il Giro del Veneto che si svolgerà domani ed il Veneto Classic di domenica; ma concentriamoci sul primo appuntamento che è stato riportato in auge due anni fa da Filippo Pozzato. Ancora una volta un percorso abbastanza nervosetto, che metterà alla frusta i corridori. Nella seconda parte si entrerà nel solito circuito che vedrà il Monte Berico come punto di riferimento: uno strappetto di 1000 metri al 7,8% ma che raggiunge una pendenza massima del 12%, che potrà permettere a chi vuole evitare la volata di provarci da lontano. Sì perché, nonostante le tante salitelle da classica, il finale si professa favorevole alle ruote veloci, praticamente pianeggiante, poiché il traguardo è situato proprio ai piedi del Monte Berico di Vicenza. Oasport.it - Giro del Veneto 2024, un percorso aperto a tante opportunità per una corsa giovane e in rampa di lancio Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Ildi Lombardia ha chiuso la stagione del grande ciclismo, ma ci sono ancora gli ultimi scampoli stagionali. L’Italia saluta le due ruote con ildelche si svolgerà domani ed ilClassic di domenica; ma concentriamoci sul primo appuntamento che è stato riportato in auge due anni fa da Filippo Pozzato. Ancora una volta unabbastanza nervosetto, che metterà alla frusta i corridori. Nella seconda parte si entrerà nel solito circuito che vedrà il Monte Berico come punto di riferimento: uno strappetto di 1000 metri al 7,8% ma che raggiunge una pendenza massima del 12%, che potrà permettere a chi vuole evitare la volata di provarci da lontano. Sì perché, nonoslesalitelle da classica, il finale si professa favorevole alle ruote veloci, praticamente pianeggiante, poiché il traguardo è situato proprio ai piedi del Monte Berico di Vicenza.

