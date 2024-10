Liberoquotidiano.it - Europa sulla Luna, America sulla Terra: soccorso a Israele sul sistema anti-missile

Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) Il francese Macron vuole disarmare; lo spagnolo Sanchez pensa di stracciare l'accordo di associazione tra Ue e Stato ebraico; da noi Romano Prodi sostiene che «ha sparato sul mondo» e sembra di vedere risorgere da più parti la nostalgia di quando l'Italia faceva gli occhi dolci ai regimi petroliferi arabi ed era diventata un santuario per i terroristi palestinesi. Era così, prima di Berlusconi. In sintesi: il piano di pace europeo per il Medio Oriente prevede che Gerusalemme non si possa più difendere, Hezbollah e magari anche Hamas abbiano tempo e modo di riorganizzarsi.