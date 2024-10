Endless Love anticipazioni 16 ottobre: Zeynep in lacrime ma Fehime non si commuove, Emir trama nell'ombra (Di martedì 15 ottobre 2024) Scopriamo cosa succederà nella soap turca in onda su Canale 5 domani alle 14:10 circa: la serie viene trasmessa dal lunedì al sabato nel daytime del pomeriggio e il giovedì in prima serata. anticipazioni della trama di Endless Love per la puntata in onda mercoledì 16 ottobre alle 14:10 su Canale 5: Fehime vede sua figlia nonostante il parere contrario di Zeynep. Kara Sevd, questo è il titolo originale della soap turca, è stata premiata con l'International Emmy Award. La serie può essere seguita in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity. anticipazioni di Endless Love: I complotti di Emir non si fermano Fehime, tormentata dai sensi di colpa e dall'affetto materno che non riesce a soffocare, decide di fare un passo contro il volere di Huseyin. Nonostante il marito le abbia Movieplayer.it - Endless Love anticipazioni 16 ottobre: Zeynep in lacrime ma Fehime non si commuove, Emir trama nell'ombra Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Scopriamo cosa succederàa soap turca in onda su Canale 5 domani alle 14:10 circa: la serie viene trasmessa dal lunedì al sabato nel daytime del pomeriggio e il giovedì in prima serata.delladiper la puntata in onda mercoledì 16alle 14:10 su Canale 5:vede sua figlia nonostante il parere contrario di. Kara Sevd, questo è il titolo originale della soap turca, è stata premiata con l'International Emmy Award. La serie può essere seguita in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.di: I complotti dinon si fermano, tormentata dai sensi di colpa e dall'affetto materno che non riesce a soffocare, decide di fare un passo contro il volere di Huseyin. Nonostante il marito le abbia

Endless Love - replica puntata 15 ottobre 2024 in streaming | Video Mediaset - Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio 253 in replica streaming. Fehime è turbata per aver tagliato i rapporti con Zeynep. Nuovo appuntamento oggi – martedì 15 ottobre – con la soap turca Endless Love (Kara Sevda). . Nella puntata odierna Zehir nota che Tufan sta pedinando Kemal e insieme decidono di rivedere la loro strategia per acquisire il DNA di Deniz. (Superguidatv.it)

Endless Love - trame turche : Asu vuole uccidere Nihan - Nelle prossime puntate Endless Love (Kara Sevda) assisteremo a un momento di gioia che potrebbe trasformarsi in tragedia. Endless Love, anticipazioni turche: Asu medita vendetta Dopo aver tentato di uccidere Nihan ed essere finita in un ospedale psichiatrico, Asu viene dimessa e va a rifugiarsi in un luogo segreto. (Superguidatv.it)

Endless Love - Anticipazioni Puntate dal 21 al 25 Ottobre 2024 : Emir Vuole Fare Del Male A Deniz! - Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro. Nihan è convinta che Kemal proteggerebbe la bambina a tutti i costi se sapesse la verità su di lei, quindi si prepara ad andare a dirgli tutto. Dopo averlo visto, gli dà la foto di Deniz e gli dice che la fotografia era tra gli effetti personali di Fehime, di conseguenza la bambina potrebbe essere sua figlia e ... (Uominiedonnenews.it)