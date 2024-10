Eleonora Giorgi: "Ho imparato il valore del tempo che resta. Un mese, un anno, una vita, non importa" (Di martedì 15 ottobre 2024) L'attrice, che da un anno sta combattendo contro un tumore al pancreas, è la protagonista della copertina di Vanity Fair e nell'intervista ha parlato della sua battaglia Ilgiornale.it - Eleonora Giorgi: "Ho imparato il valore del tempo che resta. Un mese, un anno, una vita, non importa" Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di martedì 15 ottobre 2024) L'attrice, che da unsta combattendo contro un tumore al pancreas, è la protagonista della copertina di Vanity Fair e nell'intervista ha parlato della sua battaglia

Eleonora Giorgi : «Parlare del mio tumore è stato liberatorio. Ho imparato il valore del tempo che resta. Un mese - un anno - una vita - non importa. Se sopravvivo - continuerà a contare solo l'amore» - Eleonora Giorgi racconta perché parlare del suo tumore la sta salvando: «Ciò che conta è quello che voglio ora: stare con i miei figli, con la mia famiglia, con gli affetti. Perdere i capelli mi ha insegnato che vedere il lato positivo è una forma di grande libertà». (Vanityfair.it)

Clizia Incorvaia compie gli anni - le foto del compleanno in famiglia con la suocera Eleonora Giorgi - Con lei anche la suocera Eleonora Giorgi, madre del marito Paolo Ciavarro, che è tornato a mostrarsi in video. Clizia Incorvaia ha compiuto 44 anni e per l'occasione ha festeggiato con la famiglia al completo. L'attrice combatte da tempo contro un tumore al pancreas, diagnosticato più di un anno fa. (Fanpage.it)

Clizia Incorvaia festeggia il compleanno con la suocera : Eleonora Giorgi non perde il sorriso nonostante la malattia - Nel video condiviso da quest’ultima si vede l’allegra famiglia tutta insieme, intenta a cantare tanti auguri e a darsi manforte. Lo scorso maggio, parlando di Clizia, proprio l’attrice – ospite de La Volta Buona – aveva speso bellissime parole per la dolce metà del suo secondogenito. Vivo sospesa, com’è normale che sia, sperando che tutto vada bene”. (Donnapop.it)