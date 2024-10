Nuovasocieta.it - Dischi lamellari: tutto quello che c’è da sapere per orientare la propria scelta

(Di martedì 15 ottobre 2024) Oltre 130 anni di storia hanno portato Klingspor da azienda familiare a leader internazionale nel settore degli utensili abrasivi. Era infatti il 1893 quando Johann Friedrich Klingspor fondò a Siegen una fabbrica di colla che pochi anni più tardi sarebbe evoluta nella produzione di abrasivi rigidi e flessibili e di tutta una serie di strumenti legati al settore dell’abrasivo, rivoluzionando nel tempo questo mercato e dando il via ad un’espansione internazionale nella quale Klingspor AG si è affermata in tutti i continenti. È così che all’inizio del nuovo Millennio l’azienda sbarca anche in Italia con una sede a Brescia, con l’obiettivo di facilitare la reperibilità dei suoi prodotti, tanto conosciuti e apprezzati dai professionisti, sul mercato nostrano.