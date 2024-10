Digitale, Butti: “L’Ue punti sulle economie di scala” (Di martedì 15 ottobre 2024) (Adnkronos) – Come europei “possiamo contare su una solida base di competenze”, ma le normative Ue che “affliggono il continente” impediscono alle aziende di crescere. Così Alessio Butti, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio con delega all'innovazione tecnologica, durante il discorso inaugurale della conferenza Comolake a Cernobbio. “Il risultato è che non si possono Digitale, Butti: “L’Ue punti sulle economie di scala” L'Identità. Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di martedì 15 ottobre 2024) (Adnkronos) – Come europei “possiamo contare su una solida base di competenze”, ma le normative Ue che “affliggono il continente” impediscono alle aziende di crescere. Così Alessio, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio con delega all'innovazione tecnologica, durante il discorso inaugurale della conferenza Comolake a Cernobbio. “Il risultato è che non si possono: “di” L'Identità.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Digitale - Butti : “L’Ue punti sulle economie di scala” - Il sottosegretario dal palco di Comolake: "Per recuperare competitività globale bisogna creare le condizioni per far crescere le aziende europee" Come europei “possiamo contare su una solida base di competenze”, ma le normative Ue che “affliggono il continente” impediscono alle aziende di crescere. (Sbircialanotizia.it)

G7 digitale - Butti : “Abbiamo grande responsabilità - la tecnologia trasforma ogni aspetto della vita” - . tti ha inoltre dichiarato alla stampa che la prossima settimana si inizierà la sperimentazione del wallet digitale, un portafoglio digitale in cui gli italiani potranno avere i documenti come la patente di guida, la tessera sanitaria e la carta europea della disabilità L'articolo G7 digitale, Butti:. (Ildifforme.it)

La trasformazione digitale cambierà la Sanità. Le sfide del G7 Salute secondo Butti - Ma sono anche il frutto dell’impegno e della visione di questo governo, che è stato chiamato a gestire da protagonista i processi di innovazione, per sostenerne il passo e gli sforzi di ricerca e pratica medica, soprattutto nelle aree più complesse e sfidanti. Pochi anni più tardi, grazie agli antibiotici, la mortalità dei malati di polmonite sarà ridotta a meno di un malato su dieci e ... (Formiche.net)