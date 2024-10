Digitale, al via ‘ComoLake2024 – The Great Challenge’ con oltre 160 relatori da 14 Paesi (Di martedì 15 ottobre 2024) (Adnkronos) – Comincia oggi ComoLake2024 – The Great Challenge, l'expo-congress internazionale su innovazione e Digitale, organizzato da Micromegas, che si terrà fino al 18 ottobre 2024 al Centro Internazionale Esposizione e Congressi di Villa Erba, a Cernobbio, sul lago di Como. L'evento si sviluppa in 7 aree tematiche chiave attraverso un programma ricco di panel L'articolo Digitale, al via ‘ComoLake2024 – The Great Challenge’ con oltre 160 relatori da 14 Paesi proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. Leggi tutta la notizia su .com (Di martedì 15 ottobre 2024) (Adnkronos) – Comincia oggi ComoLake2024 – TheChallenge, l'expo-congress internazionale su innovazione e, organizzato da Micromegas, che si terrà fino al 18 ottobre 2024 al Centro Internazionale Esposizione e Congressi di Villa Erba, a Cernobbio, sul lago di Como. L'evento si sviluppa in 7 aree tematiche chiave attraverso un programma ricco di panel L'articolo, al via– Thecon160da 14proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Digitale - al via 'ComoLake2024 - The Great Challenge' con oltre 160 relatori da 14 Paesi - Obiettivo dell'evento è di costruire e mantenere aperto il rapporto tra Stati e le aziende del digitale che siano grandi corporation o realtà emergenti, per condividere insieme le opportunità e le responsabilità che le nuove frontiere dell'innovazione richiedono. Milano, 15 ott. Inoltre, nell'ambito delle iniziative di diplomazia ambientale volte a promuovere l'impegno dell'Italia nella tutela ... (Liberoquotidiano.it)