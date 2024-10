Bergamonews.it - Da Kissing Gorbaciov a Giusi Quarenghi: i prossimi appuntamenti di “Molte Fedi”

(Di martedì 15 ottobre 2024) Bergamo. Proseguono glidisotto lo stesso cielo, la rassegna culturale delle Acli di Bergamo: mercoledì 16 ottobre alle 20.45 la proiezione presso Lo Schermo Bianco die giovedì 17 ottobre sempre alle 20.45 presso la Chiesa di San Fermo la lectio disul libro di Ester. “Dueradicalmente diversi che mostrano la pluralità della nostra rassegna – afferma Francesco Mazzucotelli, coordinatore di-. Il terzo appuntamento cinematografico è un viaggio in un passaggio chiave della nostra epoca recente, il 1989, proprio in quell’Unione Sovietica prossima allo sgretolamento. Un itinerario che attraverso l’esperienza musicale di alcune band italiane tra cui i CCCP racconta l’incontro tra rock italiano e rock sovietico alla vigilia di un cambiamento profondo come sarà quello della caduta del Muro di Berlino.