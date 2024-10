Quotidiano.net - Cosa sono gli extraprofitti delle banche e qual è la proposta del governo

(Di martedì 15 ottobre 2024) Roma, 15 ottobore 2024 – Ilvuole chiudere in anticipo il cantiere della manovra 2025. Un decreto sulle coperture sarà stasera sul tavolo del consiglio dei Ministri inizialmente fissato solo per varare, sul filo di lana, il Documento programmatico di bilancio, da inviare a Bruxelles entro il 15 ottobre. Tra le partite più delicate c’è la questione dei cosiddetti ‘’, i profitti degli istituti di credito egrandi imprese, che dovrebbero in ogni caso essere chiamati a garantire il proprio ‘contributo’, come ha sentenziato nei giorni scorsi il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti.