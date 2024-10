Corruzione: arrestato in flagrante un dirigente di Sogei (Di martedì 15 ottobre 2024) AGI - La Guardia di Finanza ha arrestato un dirigente di Sogei e un imprenditore ieri sera a Roma. Ai due è contestato il concorso in Corruzione. L'arresto, in flagranza di reato dopo lo scambio di una somma di 15 mila euro poi sequestrati, è stato eseguito dal nucleo Pef, nell'ambito di un'inchiesta più ampia coordinata dalla procura della Capitale. Nell'indagine più ampia della Finanza, coordinata dai pm di Roma, è stato eseguito anche un decreto di perquisizione locale, domiciliare e di contestuale sequestro nei confronti di alcuni pubblici ufficiali e di alcune imprese. Agi.it - Corruzione: arrestato in flagrante un dirigente di Sogei Leggi tutta la notizia su Agi.it (Di martedì 15 ottobre 2024) AGI - La Guardia di Finanza haundie un imprenditore ieri sera a Roma. Ai due è contestato il concorso in. L'arresto, in flagranza di reato dopo lo scambio di una somma di 15 mila euro poi sequestrati, è stato eseguito dal nucleo Pef, nell'ambito di un'inchiesta più ampia coordinata dalla procura della Capitale. Nell'indagine più ampia della Finanza, coordinata dai pm di Roma, è stato eseguito anche un decreto di perquisizione locale, domiciliare e di contestuale sequestro nei confronti di alcuni pubblici ufficiali e di alcune imprese.

