Coppola provoca? Italiani fantastici in tutto tranne nello scegliersi un governo

(Di martedì 15 ottobre 2024) "Il messaggio del film? La famiglia umana è capace di realizzare e risolvere qualsiasi problema e possiamo rendere il mondo più bello per i bambini e per chi verrà prima di loro. Oggi Catilina non saprei chi possa essere, è difficile da dire, nel mio film l'ispirazione l'ho avuta da Robert Moses ma oggi qualesarebbe in grado di struggere il mondo?". Così Francis Fordalla pre apertura della Festa del Cinema di Roma intervistato sul red carpet di Cinecittà, dove oggi è stato presentato il suo film. Il grande regista si è poi espresso sulla politica italiana e sulitaliano: "Gli? Sono dei geni, sanno fare, dalla medicina alla scienza alla costruzione degli elicotteri, sonoineccetto capire come avere un".