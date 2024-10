Confindustria Toscana sud. Capone torna al ministero (Di martedì 15 ottobre 2024) Colpo di scena nella Direzione di Confindustria Toscana Sud: l’attuale direttore Antonio Capone lascia Siena per un incarico di prestigio a Roma, dopo aver da abienti vicini al ministero del Lavoro. Già direttore delle Delegazioni di Grosseto e Siena, Capone vanta una lunga carriera Confindustriale oltre a numerosi altri incarichi tra i quali la segreteria tecnica presso il ministero del Lavoro e la Direzione Generale dell’Isfol (Istituto per lo Sviluppo della Formazione professionale dei Lavoratori) oggi Inapp. Capone è stato una delle figure più vicine al giuslavorista Marco Biagi, ucciso dalle Nuove Brigate Rosse. Con la sua esperienza e competenza, è arrivato a Siena nel 2022 succedendo a Massimiliano Musmeci. Lanazione.it - Confindustria Toscana sud. Capone torna al ministero Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Colpo di scena nella Direzione diSud: l’attuale direttore Antoniolascia Siena per un incarico di prestigio a Roma, dopo aver da abienti vicini aldel Lavoro. Già direttore delle Delegazioni di Grosseto e Siena,vanta una lunga carrierale oltre a numerosi altri incarichi tra i quali la segreteria tecnica presso ildel Lavoro e la Direzione Generale dell’Isfol (Istituto per lo Sviluppo della Formazione professionale dei Lavoratori) oggi Inapp.è stato una delle figure più vicine al giuslavorista Marco Biagi, ucciso dalle Nuove Brigate Rosse. Con la sua esperienza e competenza, è arrivato a Siena nel 2022 succedendo a Massimiliano Musmeci.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Incontro della conferenza zonale dei sindaci del Valdarno aretino con Confindustria Toscana sud - Confindustria Toscana sud ha chiesto alla Conferenza dei sindaci, come accaduto in altri territori, di redigere un piano urbano della mobilità sostenibile (Pums) di vallata. Ultimo punto all’ordine del giorno è stato portato all’attenzione da Paolo Pernici, presidente Cna Valdarno, ed ha riguardato la crisi straordinaria del settore moda che sta emergendo anche in Valdarno e che interessa ... (Lanazione.it)

Incontro tra la Conferenza dei sindaci del Valdarno aretino e Confindustria Toscana sud e Valdarno sulla mobilità - Si è tenuto questa mattina nell’aula magna del centro di GeoTecnologie a San Giovanni Valdarno l'incontro della Conferenza zonale dei sindaci del Valdarno aretino con Confindustria Toscana Sud e il comitato delle categorie economiche e produttive del Valdarno per affrontare importanti tematiche... (Arezzonotizie.it)

Confindustria Toscana - Maria Graziani nuova presidente dei giovani imprenditori - Per questo - spiega la neo presidente - il nostro contributo in termini di idee e visioni può offrire grandi opportunità di evoluzione per le imprese toscane». «Per non parlare - prosegue - dell’uso dell’intelligenza artificiale che, ricordiamo, è un driver industriale superiore allo stesso avvento di internet». (Lanazione.it)