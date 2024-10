Condannato per stupro. Calciatore in campo (Di martedì 15 ottobre 2024) Polemiche a Padova per la difesa dei tifosi e per l’atteggiamento tenuto dalla squadra che ha deciso di mandare in campo domenica il Calciatore Michael Liguori, 25 anni, Condannato, insieme ad un amico coetaneo, a tre anni e quattro mesi di reclusione per violenza sessuale dal Tribunale di Teramo. Dopo la sentenza l’atleta è stato regolamente convocato per il match di C contro il Giana Erminio. Per il tecnico Matteo Andreoletti "sarebbe stato bello se avesse segnato". Quotidiano.net - Condannato per stupro. Calciatore in campo Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di martedì 15 ottobre 2024) Polemiche a Padova per la difesa dei tifosi e per l’atteggiamento tenuto dalla squadra che ha deciso di mandare indomenica ilMichael Liguori, 25 anni,, insieme ad un amico coetaneo, a tre anni e quattro mesi di reclusione per violenza sessuale dal Tribunale di Teramo. Dopo la sentenza l’atleta è stato regolamente convocato per il match di C contro il Giana Erminio. Per il tecnico Matteo Andreoletti "sarebbe stato bello se avesse segnato".

Condannato per stupro - calciatore del Padova gioca in campionato. Tecnico e società lo difendono : è polemica - L'articolo Condannato per stupro, calciatore del Padova gioca in campionato. Merita di avere un’opportunità. . Sarebbe stato bello se avesse segnato, avrebbe potuto offrirgli un po’ di tranquillità”. È sufficiente ricordare Manolo Portanova, che nel dicembre 2022 è stato condannato a sei anni di carcere per violenza sessuale, ma dopo la sua esperienza al Genoa ha continuato a giocare ... (Thesocialpost.it)