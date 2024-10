Challengers: il film di Luca Guadagnino con Zendaya è tra i più visti su Prime Video (Di martedì 15 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il film “Challengers“, diretto da Luca Guadagnino e con protagonisti Zendaya, Josh O’Connor e Mike Faist, è attualmente uno dei titoli più visti su Prime Video. La pellicola ha debuttato nelle sale italiane nel mese di aprile 2024, segnando l’ottava regia del noto cineasta, noto per opere come “Call Me by Your Name“. Nonostante il rinvio della sua uscita dovuto allo sciopero dei sindacati degli attori, il film ha attirato l’attenzione del pubblico per la sua trama avvincente e le sue dinamiche complesse. La trama centrale e i protagonisti “Challengers” si concentra su una profonda e intricata relazione che si sviluppa nel tempo tra tre talentuosi giocatori di tennis: Tashi, Patrick e Art. La narrazione si apre con un incontro che cambia le loro vite, quando Patrick e Art assistono a una partita di Tashi, una tennista ambiziosa e carismatica. Gaeta.it - Challengers: il film di Luca Guadagnino con Zendaya è tra i più visti su Prime Video Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il“, diretto dae con protagonisti, Josh O’Connor e Mike Faist, è attualmente uno dei titoli piùsu. La pellicola ha debuttato nelle sale italiane nel mese di aprile 2024, segnando l’ottava regia del noto cineasta, noto per opere come “Call Me by Your Name“. Nonostante il rinvio della sua uscita dovuto allo sciopero dei sindacati degli attori, ilha attirato l’attenzione del pubblico per la sua trama avvincente e le sue dinamiche complesse. La trama centrale e i protagonisti “” si concentra su una profonda e intricata relazione che si sviluppa nel tempo tra tre talentuosi giocatori di tennis: Tashi, Patrick e Art. La narrazione si apre con un incontro che cambia le loro vite, quando Patrick e Art assistono a una partita di Tashi, una tennista ambiziosa e carismatica.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ewan McGregor afferma che alla LucasFilm si stanno esplorando delle idee per Obi-Wan Kenobi 2 - Obi-Wan Kenobi: Ewan McGregor spera ancora nella seconda stagione: “Ci sono altre storie da raccontare” Sfortunatamente, nonostante il continuo entusiasmo di Ewan McGregor, abbiamo sentito ripetutamente dalla presidente della Lucasfilm Kathleen Kennedy che non ci sono piani per una seconda stagione… nonostante l’evidente richiesta dei fan e il successo della prima stagione. (Cinefilos.it)

Mubi si aggiudica i diritti di distribuzione di Queer - il nuovo film di Luca Guadagnino - Ad agosto, abbiamo rivelato che A24 aveva acquisito i diritti USA del film di Guadagnino, che è un adattamento del romanzo di William S. The Veterans ha mediato l’accordo con Mubi, lo streaming d’essai. Queer, il nuovo film di Luca Guadagnino distribuito da Mubi Ambientato nel 1950, Queer segue William Lee (Craig), un espatriato americano a Città del Messico, che trascorre le sue giornate ... (Metropolitanmagazine.it)

Star Wars : The New Jedi Order in sospeso presso Lucasfilm - La prima data utile per le riprese è il 2025. Sono stati diffusi degli aggiornamenti deludenti per il prossimo film Star Wars: The New Jedi Order. Ora sembra che questa voce sia stata smentita da più parti. Star Wars: Dawn of the Jedi, una gaffe del produttore svela il titolo ufficiale del prequel di …. (Movieplayer.it)