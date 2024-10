Cesenatico inaugura una lapide in memoria dei caduti gli 80 anni dalla sua liberazione (Di martedì 15 ottobre 2024) Il 20 ottobre Cesenatico si prepara a celebrare l'80° anniversario della sua liberazione dal nazifascismo con una commemorazione e una serie di eventi speciali. La novità è rappresentata da una lapide realizzata in memoria dei caduti civili e militari della Seconda Guerra Mondiale che verrà Cesenatoday.it - Cesenatico inaugura una lapide in memoria dei caduti gli 80 anni dalla sua liberazione Leggi tutta la notizia su Cesenatoday.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Il 20 ottobresi prepara a celebrare l'80°versario della suadal nazifascismo con una commemorazione e una serie di eventi speciali. La novità è rappresentata da unarealizzata indeicivili e militari della Seconda Guerra Mondiale che verrà

