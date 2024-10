Calcio Napoli, Lobotka si ferma in nazionale: è attesa per gli esami (Di martedì 15 ottobre 2024) Il centrocampista del Calcio Napoli si è infortunato in Nations League con la nazionale della Slovacchia e rischia di stare fermo nel match di domenica ad Empoli. Stanislav Lobotka si è infortunato in Nations League con la nazionale della Slovacchia e rischia di stare fermo nel match di domenica ad Empoli. Lo riferisce la stampa 2anews.it - Calcio Napoli, Lobotka si ferma in nazionale: è attesa per gli esami Leggi tutta la notizia su 2anews.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Il centrocampista delsi è infortunato in Nations League con ladella Slovacchia e rischia di stare fermo nel match di domenica ad Empoli. Stanislavsi è infortunato in Nations League con ladella Slovacchia e rischia di stare fermo nel match di domenica ad Empoli. Lo riferisce la stampa

Calcio: Bologna. Posch rientra dalla nazionale, Pobega rivede il gruppo

Il tecnico ha ritrovato l'austriaco protagonista con un gol nel 5-1 rifilato alla Norvegia. Per i rossoblù di mister Italiano esercitazioni tecnico-tattiche e partitella a campo ridotto. Prosegue la preparazione del Bologna, in vista del match contro il Genoa in programma sabato 19 al Ferraris.

Calcio: Nazionale. Oltre 7 milioni di telespettatori per Italia-Israele

Vince in campo e negli ascolti la Nazionale, che ieri allo Stadio 'Friuli' di Udine ha battuto 4-1 Israele consolidando il primo posto in classifica nel girone di Nations League. Il match, trasmesso in diretta su Rai 1, ha ottenuto il 34,17% di share.

Calcio : Nazionale. Oltre 7 milioni di telespettatori per Italia-Israele - 17% di share ROMA - Vince in campo e negli ascolti la Nazionale, che ieri allo Stadio 'Friuli' di Udine ha battuto 4-1 Israele consolidando il primo posto in classifica nel girone di Nations League. Il match, trasmesso in diretta su Rai 1, ha ottenuto il 34. Il match, trasmesso in diretta su Rai 1, è . (Ilgiornaleditalia.it)