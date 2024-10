Calcio: ManUtd. The Athletic "Il club dà il benservito a Ferguson" (Di martedì 15 ottobre 2024) Sir Alex lascerà a fine stagione il ruolo di ambasciatore del club dell'Old Trafford LONDRA (INGHILTERRA) - Ridurre i costi. Questo sarebbe il diktat di Jim Ratcliffe, co-proprietario del club, in casa Manchester United. A pagare la politica dei tagli, anche una leggenda come Sir Alex Ferguson, amba Ilgiornaleditalia.it - Calcio: ManUtd. The Athletic "Il club dà il benservito a Ferguson" Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Sir Alex lascerà a fine stagione il ruolo di ambasciatore deldell'Old Trafford LONDRA (INGHILTERRA) - Ridurre i costi. Questo sarebbe il diktat di Jim Ratcliffe, co-proprietario del, in casa Manchester United. A pagare la politica dei tagli, anche una leggenda come Sir Alex, amba

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Calcio : ManUtd. The Athletic "Il club dà il benservito a Ferguson" - Questo sarebbe il diktat di Jim Ratcliffe, co-proprietario del club, in casa Manchester United. A pagare la politica dei tagli, anche una leggenda come Sir Alex Ferguson, amba . Sir Alex lascerà a fine stagione il ruolo di ambasciatore del club dell'Old Trafford LONDRA (INGHILTERRA) - Ridurre i costi. (Ilgiornaleditalia.it)

Calcio : Mondiale Club. Infantino "Sei partite si giocheranno a Seattle" - Il presidente della Fifa lo ha annunciato in un video pubblicato sui social SEATTLE (USA) - Mentre FifPro e leghe europee sono sul piede di guerra contro il calendario internazionale, Gianni Infantino va avanti per la sua strada. Il presidente della Fifa, in un video su Instagram, ha annunciato che . (Ilgiornaleditalia.it)

Calcio : Mondiale Club. Infantino "Sei partite si giocheranno a Seattle" - Il presidente della Fifa, in un video su Instagram, ha annunciato che . Il presidente della Fifa lo ha annunciato in un video pubblicato sui social SEATTLE (USA) - Mentre FifPro e leghe europee sono sul piede di guerra contro il calendario internazionale, Gianni Infantino va avanti per la sua strada. (Ilgiornaleditalia.it)