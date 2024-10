Bimbo morto dopo un parto difficile: "Dall’Ausl nessuna risposta" (Di martedì 15 ottobre 2024) Una vicenda umana, prima ancora che giudiziaria, per la quale due coniugi di origine ucraina, Halyna e Volodymyr Karavatskiy, da tempo residenti a Cesena, chiedono attenzione e un minimo di empatia da parte delle strutture sanitarie. "La nostra famiglia - afferma Volodymyr Karavatskiy - ha subito una ingiustizia devastante". I fatti si riferiscono alla nascita, all’ospedale Bufalini, del loro primo figlio, Alessandro, morto - non ha dato segni di vita dopo le manovre di rianimazione post nascita - pochi attimi dopo un parto difficile, il 19 febbraio del 2017. In una lunga ed accorata testimonianza, che rivela le tracce di un dolore che non si è mai sopito, i coniugi Karavatskiy contestano la sentenza del procedimento penale presso il tribunale di Forlì a cui avevano fatto ricorso, che ha assolto le tre ostetriche e la ginecologa presenti in sala parto. Ilrestodelcarlino.it - Bimbo morto dopo un parto difficile: "Dall’Ausl nessuna risposta" Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Una vicenda umana, prima ancora che giudiziaria, per la quale due coniugi di origine ucraina, Halyna e Volodymyr Karavatskiy, da tempo residenti a Cesena, chiedono attenzione e un minimo di empatia da parte delle strutture sanitarie. "La nostra famiglia - afferma Volodymyr Karavatskiy - ha subito una ingiustizia devastante". I fatti si riferiscono alla nascita, all’ospedale Bufalini, del loro primo figlio, Alessandro,- non ha dato segni di vitale manovre di rianimazione post nascita - pochi attimiun, il 19 febbraio del 2017. In una lunga ed accorata testimonianza, che rivela le tracce di un dolore che non si è mai sopito, i coniugi Karavatskiy contestano la sentenza del procedimento penale presso il tribunale di Forlì a cui avevano fatto ricorso, che ha assolto le tre ostetriche e la ginecologa presenti in sala

