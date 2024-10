Thesocialpost.it - Autobus precipita in un burrone: bilancio provvisorio di almeno 8 morti e 9 feriti

(Di martedì 15 ottobre 2024)ottoe nove. È questo ilancoradi un gravissimo incidente stradale avvenuto vicino alla città di Cairoma, nella provincia di Loayza, dipartimento di La Paz, in Bolivia. Secondo quanto si apprende, uncon a bordo decine di passeggeri ad un certo punto è uscito di strada,ndo poi per decine di metri in un. Il bus appartiene a una compagnia di trasporti pubblici che serve la tratta tra la città di El Alto, vicina a La Paz, e Cairoma.Leggi anche: Turista norvegese schiacciato da un bus a Otranto: era in bici per una gita turistica La dinamica del drammatico incidente “Abbiamo rimosso otto corpi e ci sono nove persone ferite che sono state soccorse e trasferite in diversi ospedali”, spiega Edgar Cortez, comandante della polizia locale della regione boliviana.