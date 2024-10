ATP e WTA Finals l’Italia fa en plein di partecipazioni | singolare e doppio per il Trofeo

Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) Storico enper il tennis azzurro alle. A novembreavrà un giocatore (Jannik Sinner) e una giocatrice (Jasmine Paolini) protagonisti in; una coppia maschile (Simone Bolelli e Andrea Vavassori) e una femminile (Sara Errani e Paolini ) nel. Per un poker così di qualificati della stessa nazione in tutti i tabelloni tra ATP e WTAbisogna risalire agli Stati Uniti nel 2009. Sinner Alle Nitto ATParriva con il numero 1 del mondo, Jannik Sinner, già sicuro di chiudere la stagione in vetta alla classifica ATP, lì dove nessun italiano era mai arrivato prima. L’anno scorso è stato il primo italiano in finale, fermato da Djokovic che aveva battuto nel girone, diventando così il primo italiano a battere due numeri 1 del mondo diversi nell’era del ranking computerizzato.