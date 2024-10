Aston Villa Monchi | Contro il Bologna sarà difficile Douglas Luiz conquisterà la Juventus

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) Il direttore sportivo dell’, in un’intervista a Sky Sport 24, ha parlato della prossima sfida di Championsil: “Essere favoriti o meno non cambia nulla, ognuno può pensare quello che crede. Il nostro inizio di stagione è stato positivo, quello delcosì così, sicuramenteuna sfida, ne sono sicuro al 100% perché conosciamo bene la squadra rossoblù e le formazioni italiane, è vero che giocando alPark abbiamo forse un piccolo vantaggio, mauna gara di Champions e come tuttamolto complicata“. Nelc’è un collega che stima molto: “Ho un buon rapporto con Sartori, lavorava all’Atalanta quando io ero alla Roma. Per lui parlano i risultati, è un punto di riferimento per la direzione sportiva, in Italia e in Europa“.