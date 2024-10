Assegno unico: il nuovo calcolo dell'Isee e i possibili aumenti (Di martedì 15 ottobre 2024) Nella manovra economica che arriva oggi sul tavolo del Consiglio dei ministri sono attese diverse misure in favore delle famiglie e per spingere la natalità e "rafforzare gli sforzi per contrastare la tendenza demografica negativa", almeno a detta del governo. Il Piano strutturale di bilancio Europa.today.it - Assegno unico: il nuovo calcolo dell'Isee e i possibili aumenti Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Nella manovra economica che arriva oggi sul tavolo del Consiglio dei ministri sono attese diverse misure in favoree famiglie e per spingere la natalità e "rafforzare gli sforzi per contrastare la tendenza demografica negativa", almeno a detta del governo. Il Piano strutturale di bilancio

