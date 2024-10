Aspettando Empoli-Napoli, parla D’Aversa. E Zurkowski… (Di martedì 15 ottobre 2024) Verso Empoli-Napoli conRoberto D’Aversa. L’allenatore del club toscano ha rilasciato un intervista al Corriere della Sera. Di seguito alcune sue dichiarazioni. “Conte è il migliore a ricostruire, lo dice la sua storia. Lui non vuole partecipare, vuole vincere. Lo può fare, perché ha una squadra forte e non ha le coppe. Non me ne voglia il mio amico Inzaghi, ma faccio il tifo per Antonio”. D’Aversa e l’allenatore del Napoli “Conte è il padrino di mia figlia, spesso siamo andati in vacanza insieme. Ci siamo conosciuti a Siena, io giocatore e lui in panchina. Ricordo una preparazione da marines, mai sofferto così tanto. Da neopromossa pareggiammo a Udine, ci sembrò un gran risultato. Lui però era arrabbiato. Ti mette in una condizione fisica e mentale che va oltre”. Terzotemponapoli.com - Aspettando Empoli-Napoli, parla D’Aversa. E Zurkowski… Leggi tutta la notizia su Terzotemponapoli.com (Di martedì 15 ottobre 2024) VersoconRoberto. L’allenatore del club toscano ha rilasciato un intervista al Corriere della Sera. Di seguito alcune sue dichiarazioni. “Conte è il migliore a ricostruire, lo dice la sua storia. Lui non vuole partecipare, vuole vincere. Lo può fare, perché ha una squadra forte e non ha le coppe. Non me ne voglia il mio amico Inzaghi, ma faccio il tifo per Antonio”.e l’allenatore del“Conte è il padrino di mia figlia, spesso siamo andati in vacanza insieme. Ci siamo conosciuti a Siena, io giocatore e lui in panchina. Ricordo una preparazione da marines, mai sofferto così tanto. Da neopromossa pareggiammo a Udine, ci sembrò un gran risultato. Lui però era arrabbiato. Ti mette in una condizione fisica e mentale che va oltre”.

