Arriva dal Città di Castello il nuovo acquisto dell'Anagni (Di martedì 15 ottobre 2024) La societa? Citta? di Anagni Calcio, e? lieta di annunciare la firma dell’attaccante classe 2003 Antonio Del Gaudio, che Arriva dopo l’inizio di stagione con il Citta’ di Castello club Umbro di Eccellenza. Per Antonio diverse stagioni di Serie D con le maglie di Muravera, Sarrabus Ogliastra Romatoday.it - Arriva dal Città di Castello il nuovo acquisto dell'Anagni Leggi tutta la notizia su Romatoday.it (Di martedì 15 ottobre 2024) La societa? Citta? diCalcio, e? lieta di annunciare la firma’attaccante classe 2003 Antonio Del Gaudio, chedopo l’inizio di stagione con il Citta’ diclub Umbro di Eccellenza. Per Antonio diverse stagioni di Serie D con le maglie di Muravera, Sarrabus Ogliastra

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Giostra di Simone - vince Castello. Successo netto - l’affermazione arriva in tutte le quattro Carriere - La festa continua e per il Castello sarà ancora più dolce. L’aretino Paffetti, per la Torre, è sempre andato alla ricerca del bersaglio ma le ultime due carriere non sono state valide. Vernaccini con Snappy aveva già trionfato a Montisi, c’è un feeling davvero speciale tra loro, il cavaliere aretino è stato ieri un cecchino formidabile confermandosi il re della piazza. (Lanazione.it)