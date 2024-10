Antonio De Vita verso la nomina a responsabile della cybersecurity di Intesa Sanpaolo

Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) Il Ceo di, Carlo Messina, ha deciso di affidare la gestionecybersicurezzabanca a un generale dei Carabinieri, a seguitovicenda degli accessi non autorizzati ai conti correnticlientela, in cui è coinvolto Vincenzo Coviello, ex funzionario licenziato. Messina presenterĂ al prossimo consiglio di amministrazione, previsto per la settimana prossima, la proposta didel generale del Corpo d’Armata dei Carabinieri,De, come nuovo chief Security Officer del gruppo. Questa nuova area risponderĂ direttamente al consigliere delegato e avrĂ la responsabilitĂsicurezza informatica e fisicabanca. Il Generale De, prima di andare in pensione a luglio, eraper le regioni Puglia, Campania, Abruzzo e Molise.