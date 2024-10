Tvpertutti.it - Amici 24, Anna Pettinelli tarocca: Rudy Zerbi e la pesante accusa

(Di martedì 15 ottobre 2024)24 non poteva iniziare in modo più acceso.sono stati protagonisti di un confronto acceso che ha già infiammato il pubblico. Al centro della polemica c'è Diego Lazzari, allievo di, e il compito assegnatogli dalla. Quello che sembrava un semplice compito didattico si è trasformato in un duello verbale tra i due professori, con accuse e risposte al veleno. Tutto è iniziato quandoha assegnato al cantante il brano I Can't Get No Satisfaction dei Rolling Stones, una scelta apparentemente mirata a testare la sua energia e versatilità. L'allievo, noto per le sue esibizioni più melodiche e lente, si è trovato davanti una sfida inusuale.non ha visto la scelta dicome un semplice esercizio di crescita artistica, ma come un tranello.