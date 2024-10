Al cinema, IDDU - L'Ultimo Padrino: i saluti in sala a Napoli (Di martedì 15 ottobre 2024) E' nelle sale cinamotografiche, dal 10 ottobre, IDDU - L'Ultimo Padrino, scritto e diretto da Fabio Grassadonia e Antonio Piazza. Con: Toni Servillo, Elio Germano Daniela Marra, Barbora Bobulova, Giuseppe Tantillo, Fausto Russo Alesie con Antonia Truppo e la partecipazione di Tommaso Ragno Napolitoday.it - Al cinema, IDDU - L'Ultimo Padrino: i saluti in sala a Napoli Leggi tutta la notizia su Napolitoday.it (Di martedì 15 ottobre 2024) E' nelle sale cinamotografiche, dal 10 ottobre,- L', scritto e diretto da Fabio Grassadonia e Antonio Piazza. Con: Toni Servillo, Elio Germano Daniela Marra, Barbora Bobulova, Giuseppe Tantillo, Fausto Russo Alesie con Antonia Truppo e la partecipazione di Tommaso Ragno

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Iddu - l’Ultimo Padrino : il film che demitizza Messina Denaro - Ma faccio un invito: non credete che il lungometraggio sia una rappresentazione della storia, come in qualche modo suggerisce la pellicola prima dell’inizio. Si concede – come lui stesso dice nel film – un’ora d’aria in giardino, come i galeotti. Dopo essersi fatto 6 anni di galera torna in libertà, ma è solo una questione fisica: non ha più nulla, ha perso tutto. (Ilfaroonline.it)

Toni Servillo e il regista Fabio Grassadonia al Galleria per salutare il pubblico e presentare il film 'Iddu-L’ultimo padrino' - Giovedì 17 ottobre, alla proiezione delle 21, l’attore Toni Servillo e il regista Fabio Grassadonia interverranno in sala al Multicinema Galleria di Bari per salutare il pubblico e presentare il film «Iddu - L’ultimo padrino», proiettato in concorso all’81° Mostra del Cinema di Venezia, e... (Baritoday.it)

Weekend al cinema con “Iddu – L’ultimo padrino” - “All We Imagine As Light” e “Il robot selvaggio” - The post Weekend al cinema con “Iddu – L’ultimo padrino”, “All We Imagine As Light” e “Il robot selvaggio” appeared first on Amica. Molto brave le due protagoniste. Perfetto per adulti e bambini. Un racconto d’amore e non amore – a più voci e più sguardi femminili – nella caotica e babelica Mumbai contemporanea. (Amica.it)