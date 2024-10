A Chieti chiusure idriche tutte le sere e anticipate alle 21: il calendario settimanale (Di martedì 15 ottobre 2024) Continuano e si aggravano rispetto alla scorsa settimana le chiusure idirche a Chieti.L'Aca ha pubblicato la tabella di programmazione settimanale delle chiusure serali dal 15 al 22 ottobre anticipandole di un'ora, dalle 21 alle 6 del mattino seguente, tutte le sere.La disposizione, come Chietitoday.it - A Chieti chiusure idriche tutte le sere e anticipate alle 21: il calendario settimanale Leggi tutta la notizia su Chietitoday.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Continuano e si aggravano rispetto alla scorsa settimana leidirche a.L'Aca ha pubblicato la tabella di programmazionedelleserali dal 15 al 22 ottobre anticipandole di un'ora, d216 del mattino seguente,le.La disposizione, come

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Cosa attendere per questa settimana dei mercati? Argento e oro verso forti rialzi? - Nei giorni scorsi sono continuati gli alti e bassi della fase laterale che è in corso da diverse settimane. Cosa attendere per questa settimana dei mercati? I nostri calcoli ci fanno ritenere che si p ... (informazione.it)

Metropolitana, ancora lavori: chiusure anticipate per quattro giorni di fila - Il piano delle attività di manutenzione serale della metropolitana della settimana agli esordi prevede il revamping dei sistemi di rilevazione incendio, l’installazione della nuova illuminazione led n ... (genovatoday.it)

Adesso Londa si sente più sola. Aziende sparite, telefoni muti : "E anche il pediatra è lontano" - L’amarezza degli abitanti del piccolo borgo montano il giorno dopo la chiusura dell’unica banca "Mancano alimentari ed edicole". Il sindaco Cuoretti: "Nessun aiuto per chi vuole aprire un’attività". (lanazione.it)