WWE: Shinsuke Nakamura torna in Giappone, sarà allo show NOAH dell'1 gennaio (Di lunedì 14 ottobre 2024) Da qualche tempo è in atto una collaborazione tra WWE e la federazione Giapponese NOAH. Nell'ambito di questa partnership abbia visto Shinsuke Nakamura affrontare The Great Muta e poi AJ Styles affrontare Naomichi Marufuji quest'estate. Poi alcuni talenti di NXT hanno preso parte al torneo estivo della federazione nipponica. Ora Nakamura si appresta a tornare nuovamente in Giappone. Nakamura torna in NOAH Tramite un post sui propri canali social, la NOAH ha annunciato il ritorno in Giappone di Shinsuke Nakamura. La Superstar WWE, infatti, sarà presente allo show di inizio 2025 della federazione nipponica. Al momento non si conosce ancora il nome del suo avversario. Al momento Nakamura non sta avendo particolare spazio nella programmazione WWE, con il suo ultimo match televisivo che risale alla scorsa primavera.

