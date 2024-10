Visite mediche in Serie A: amaro in bocca per Balotelli (Di lunedì 14 ottobre 2024) Ultimo aggiornamento 14 Ottobre 2024 19:37 di Federico De Milano Dopo due mesi dall’inizio ufficiale della stagione, Mario Balotelli è ancora svincolato e sogna il ritorno in Serie A Dalla metà di agosto, periodo nel quale sono iniziate tutti i principali campionati e le coppe europee, sono ormai già passati due mesi ma nonostante ciò ci sono ancora alcuni giocatori importanti che sono sulla lista degli svincolati. Tra questi figurano anche dei nomi molto importanti come Sergio Ramos e Keylor Navas che hanno vinto tanto con la maglia del Real Madrid mentre osservando l’elenco degli italiani senza squadra emerge fra tutti il profilo di Mario Balotelli. Balotelli si allontana dal ritorno in Serie A (Foto LaPresse) – Rompipallone. Rompipallone.it - Visite mediche in Serie A: amaro in bocca per Balotelli Leggi tutta la notizia su Rompipallone.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Ultimo aggiornamento 14 Ottobre 2024 19:37 di Federico De Milano Dopo due mesi dall’inizio ufficiale della stagione, Mario Balotelli è ancora svincolato e sogna il ritorno inA Dalla metà di agosto, periodo nel quale sono iniziate tutti i principali campionati e le coppe europee, sono ormai già passati due mesi ma nonostante ciò ci sono ancora alcuni giocatori importanti che sono sulla lista degli svincolati. Tra questi figurano anche dei nomi molto importanti come Sergio Ramos e Keylor Navas che hanno vinto tanto con la maglia del Real Madrid mentre osservando l’elenco degli italiani senza squadra emerge fra tutti il profilo di Mario Balotelli. Balotelli si allontana dal ritorno inA (Foto LaPresse) – Rompipallone.

Visite mediche in Serie A : amaro in bocca per Balotelli - Il profilo di Balotelli ricorda un po’ quello di Zapata, motivo per il quale il Torino ci ha pensato senza però affondare il colpo. Gaston Pereiro firma con il Genoa e allontana Balotelli dal ritorno in Serie A (Foto LaPresse) – Rompipallone. L’arrivo nel Genoa di Pereiro allontana Balotelli dalla stessa formazione allenata da Gilardino, il sogno del centravanti ex Inter e Milan rischia quindi ... (Rompipallone.it)

