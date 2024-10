Verso le Regionali, Fratelli d’Italia fa campagna acquisti in Valnerina: tesserato Tomas Nardini (Di lunedì 14 ottobre 2024) Con l’appuntamento delle elezioni Regionali oramai alle porte, è iniziata la mobilitazione di Fratelli d’Italia nel territorio dei comuni della Valnerina ternana dove il partito di Giorgia Meloni sta organizzando incontri e rafforzando la sua presenza “con rinnovato entusiasmo”. “In questo Ternitoday.it - Verso le Regionali, Fratelli d’Italia fa campagna acquisti in Valnerina: tesserato Tomas Nardini Leggi tutta la notizia su Ternitoday.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Con l’appuntamento delle elezionioramai alle porte, è iniziata la mobilitazione dinel territorio dei comuni dellaternana dove il partito di Giorgia Meloni sta organizzando incontri e rafforzando la sua presenza “con rinnovato entusiasmo”. “In questo

Ecco il poker di Fratelli d'Italia - il partito della premier Meloni svela i candidati riminesi per le regionali - Fratelli d'Italia svela i suoi canditati riminesi in vista delle elezioni regionali. Ecco chi sono i quattro nomi che andranno a sostegno di Elena Ugolini, candidata presidente per il centro destra. Durante le scorse ore la direzione regionale del partito della premier Giorgia Meloni ha chiuso la. (Riminitoday.it)

Elezioni regionali. Fratelli d'Italia presenta la lista dei candidati : "Siamo pronti a vincere" | VIDEO - QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY Scendono in campo i meloniani bolongnesi e imolesi per l'Emilia Romagna. I candidati di Fratelli d'Italia sono stati annunciati ieri in conferenza stampa dal capogruppo Fdi della Camera dei deputati Tommaso Foti, il viceministro dei... (Bolognatoday.it)

Elezioni regionali. Fratelli D'Italia presenta la lista dei candidati : "Siamo pronti a vincere" | VIDEO - QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY Scendono in campo i meloniani bolongnesi e imolesi per l'Emilia Romagna. I candidati di Fratelli d'Italia sono stati annunciati ieri in conferenza stampa dal capogruppo Fdi della Camera dei deputati Tommaso Foti, il viceministro dei... (Bolognatoday.it)