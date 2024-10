Usa, Trump chiede protezione per le minacce dall’Iran. Biden avverte Teheran: «Un attentato contro l’ex presidente verrà considerato un atto di guerra» (Di lunedì 14 ottobre 2024) Un attentato a Donald Trump «verrà considerato come un atto di guerra». È l’avvertimento che il presidente Usa, Joe Biden, avrebbe mandato all’Iran. L’inquilino della Casa Bianca, citato dal Washington Post e Fox News, ha dato l’ordine al Consiglio di Sicurezza di avvertire il regime di Teheran di smettere di complottare contro l’ex presidente. Stando al portavoce dell’organo, Sean Savett, Biden «ha indirizzato ogni risorsa» per la protezione di Trump e per fornire informazioni alla sua scorta. L’Iran ha più volte minacciato la vendetta per l’uccisione da parte dell’esercito americano di Qassem Soleimani, comandante del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica, nel gennaio 2020. E tutti gli alti funzionari dell’amministrazione dell’ex presidente che lavoravano alla sicurezza nazionale hanno beneficiato di rigide misure dopo aver lasciato il loro incarico. Leggi tutta la notizia su Open.online (Di lunedì 14 ottobre 2024) Una Donaldcome undi». È l’avvertimento che ilUsa, Joe, avrebbe mandato all’Iran. L’inquilino della Casa Bianca, citato dal Washington Post e Fox News, ha dato l’ordine al Consiglio di Sicurezza di avvertire il regime didi smettere di complottare. Stando al portavoce dell’organo, Sean Savett,«ha indirizzato ogni risorsa» per ladie per fornire informazioni alla sua scorta. L’Iran ha più volte minacciato la vendetta per l’uccisione da parte dell’esercito americano di Qassem Soleimani, comandante del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica, nel gennaio 2020. E tutti gli alti funzionari dell’amministrazione delche lavoravano alla sicurezza nazionale hanno beneficiato di rigide misure dopo aver lasciato il loro incarico.

