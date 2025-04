ATP Montecarlo c’è l’ipotesi che la finale non si giochi! Cosa succede per i punti e l’albo d’oro

Montecarlo si è vicini all'epilogo dello storico torneo di tennis sui campi del Country Club. Oggi assisteremo alle semifinali e si spera che Lorenzo Musetti, impegnato contro l'australiano Alex de Minaur, sappia replicare quanto fatto nel 2019 da Fabio Fognini, quando il ligure conquistò il titolo sulla terra rossa del Principato.A proposito di finale, gli organizzatori hanno comunicato ieri un cambiamento nello schedule della partita di domenica (domani). Inizialmente, infatti, era previsto che l'atto conclusivo per l'assegnazione del successo finale si sarebbe dovuto disputare alle ore 15.00. C'è stato però un mutamento, ovvero un anticipo alle ore 12.00. Per quale motivo?Secondo le previsioni meteorologiche, a Monaco è prevista tanta pioggia domani e lunedì e l'eventuale "finestra" da sfruttare per giocare la partita potrebbe essere proprio a cavallo dell'ora di pranzo.

