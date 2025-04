A Portogruaro il master in infermiere di famiglia o comunità

Portogruaro dell'università di Padova si arricchisce di un nuovo percorso formativo post laurea, il master di primo livello in "infermiere di famiglia o comunità". Si rinsalda la collaborazione tra l'Ulss 4 e UniPd, che già da anni ha insediato nella cittadina del Veneto orientale un. Veneziatoday.it - A Portogruaro il master in infermiere di famiglia o comunità Leggi su Veneziatoday.it Il polo didell'università di Padova si arricchisce di un nuovo percorso formativo post laurea, ildi primo livello in "di". Si rinsalda la collaborazione tra l'Ulss 4 e UniPd, che già da anni ha insediato nella cittadina del Veneto orientale un.

