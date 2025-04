Regionali parte la carica dei comitati per Zinzi Presidente | Ne apriremo 500 in tutta la Campania

Regionali in Campania e già si respira aria di grande fermento politico attorno alla figura di Gianpiero Zinzi, attuale coordinatore regionale della Lega e nome in prima linea per la corsa alla presidenza della Regione.Lo annuncia con. Casertanews.it - Regionali, parte la carica dei comitati per Zinzi Presidente: "Ne apriremo 500 in tutta la Campania" Leggi su Casertanews.it È partito il conto alla rovescia verso le elezioniine già si respira aria di grande fermento politico attorno alla figura di Gianpiero, attuale coordinatore regionale della Lega e nome in prima linea per la corsa alla presidenza della Regione.Lo annuncia con.

Regionali, parte la carica dei comitati per Zinzi Presidente: "Ne apriremo 500 in tutta la Campania". Rinnovo della cariche CIP per il prossimo quadriennio. ASSEMBLEA REGIONALE ORDINARIA ELETTIVA. Convocazione Assemblea Elettiva Regionale Marche 2024. Il Comitato Regionale Lazio ha rinnovato le cariche per il quadriennio olimpico. Comitati regionali: al via le assemblee. Ne parlano su altre fonti

