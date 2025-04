Scambio sospetto nei pressi della stazione | 48enne arrestata per spaccio di cocaina

della Sezione Operativa di Forlì hanno arrestato una 48enne con l'accusa di spaccio di sostanze stupefacenti. L’arresto è scaturito al termine di un’articolata attività antidroga messa in atto da tempo dagli uomini dell'Arma dopo che erano stati notati movimenti ed incontri sospetti. Forlitoday.it - Scambio sospetto nei pressi della stazione: 48enne arrestata per spaccio di cocaina Leggi su Forlitoday.it I carabinieriSezione Operativa di Forlì hanno arrestato unacon l'accusa didi sostanze stupefacenti. L’arresto è scaturito al termine di un’articolata attività antidroga messa in atto da tempo dagli uomini dell'Arma dopo che erano stati notati movimenti ed incontri sospetti.

Scambio sospetto nei pressi della stazione: 48enne arrestata per spaccio di cocaina. Spaccio alla stazione di Monza, due arresti in 24 ore: stop (temporaneo) al market dell’hashish nei giardinetti. Arrestato spacciatore nella notte di 46 anni e sequestrati oltre 1,8 chilogrammi di droga e oltre 26mila euro in contanti dai Carabinieri della Stazione di Selargius. –. Sicurezza: 6 arresti tra stupefacenti e reati predatori, contrasto a immigrazione clandestina e lavoro nero. Spaccia vicino al Sant'Orsola: in tasca e in casa otto etti di cocaina e soldi. Alla guida senza cintura e senza patente, fornisce un nome falso agli agenti. Ne parlano su altre fonti

