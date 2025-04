Li avrebbero serviti alla mensa dei bambini Orrore in Italia | cosa c’era nel cibo

Orribile scoperta in Italia, con il sequestro subito scattato per una serie di prodotti che stavano per finire nella tavola di una mensa per bambini. Un'operazione che ha sollevato ancora una volta dubbi sulla qualità del cibo servita ai più piccoli, dopo episodi nelle scorse settimane che avevano fatto discutere e indignare i genitori. Nello specifico, ottocento chili di latticini, 100 litri di latte fresco e 500 vasetti di yogurt destinati ai bambini di una mensa scolastica e trasportati in condizioni termiche non idonee sono stati sequestrati dalla polizia stradale del distaccamento di Caltagirone, in provincia di Catania, durante un controllo eseguito con personale dell'Azienda sanitaria provinciale.

