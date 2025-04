Napoli al via il Med 5 | Piantedosi riceve i ministri a Palazzo Reale

Napoli i lavori della Conferenza dei ministri dell’Interno dei Paesi Med 5. Il responsabile del Viminale, Matteo Piantedosi, sullo Scalone d’Onore di Palazzo Reale ha accolto le delegazioni di Cipro con il ministro Nicholas Ioannides, Grecia con il ministro Makis Voridis, Malta con il ministro Byron Camilleri, Spagna con il ministro Fernando Grande-Marlaska Gomez, insieme al direttore esecutivo di Frontex Hans Leijtens e al Commissario europeo agli Affari Interni e alle migrazioni Magnus Brunner. Lapresse.it - Napoli, al via il Med 5: Piantedosi riceve i ministri a Palazzo Reale Leggi su Lapresse.it Al via ai lavori della Conferenza deidell’Interno dei Paesi Med 5. Il responsabile del Viminale, Matteo, sullo Scalone d’Onore diha accolto le delegazioni di Cipro con il ministro Nicholas Ioannides, Grecia con il ministro Makis Voridis, Malta con il ministro Byron Camilleri, Spagna con il ministro Fernando Grande-Marlaska Gomez, insieme al direttore esecutivo di Frontex Hans Leijtens e al Commissario europeo agli Affari Interni e alle migrazioni Magnus Brunner.

Napoli crocevia strategico - Piantedosi : «Collaboriamo per la migrazione regolare»

È Napoli il crocevia delle scelte strategiche di sviluppo e collaborazione con il Nord Africa. Il Mediterraneo, mare che unisce i popoli con le loro culture, non può trasformarsi nello...

Napoli - iniziati a Palazzo Reale i lavori del Med5 : Piantedosi ha accolto i ministri di Cipro - Grecia - Malta e Spagna

Sono iniziati a Napoli i lavori della seconda giornata di Med 5. A Palazzo Reale il ministero dell'interno, Matteo Piantedosi, ha accolto i ministri dell'interno di Cipro, Grecia, Malta...

Terremoto ai Campi Flegrei - Piantedosi a Napoli : riunione con i sindaci e il prefetto di Bari

il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi è arrivato a Napoli, dove sta presiedendo una riunione con il sindaco Gaetano Manfredi, il prefetto Michele di Bari, i vertici delle forze...

